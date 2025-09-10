Суд ЕС отказал Роману Абрамовичу в снятии санкций

Суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иск российского бизнесмена Романа Абрамовича об отмене санкций, введенных против него в 2022 году. Решение опубликовано на сайте суда.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Суд постановил, что ограничительные меры против господина Абрамовича были введены правомерно, а санкционная политика ЕС против России соответствует европейскому праву и международным принципам.

Роман Абрамович просил признать незаконными решения Совета ЕС от сентября 2023 года, марта и сентября 2024 года о продлении санкций против него в связи с конфликтом на Украине. Он также требовал компенсации морального ущерба в размере €1 млн.