Несносное поведение

Арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по иску администрации Ленинского района Перми к бизнесмену Рафику Мурадову о сносе пятиэтажного здания отеля по ул. Борчанинова, 71а. Представители муниципалитета настаивали, что объект, который эксплуатируется больше двадцати лет, является самовольной постройкой и представляет опасность для людей. На этом основании администрация района потребовала обязать собственника снести его. В итоге суд согласился с выводами экс­перта, что спорный объект построен с нарушениями строительных норм, но недостатки можно устранить. Отдельно в решении указано на пропуск срока исковой давности. Юристы полагают, что шансы оспорить решение в апелляции крайне низки.



Исковое заявление к владельцу пятиэтажного здания по ул. Борчанинова, 71а, ИП Рафику Мурадову было принято к производству Арбитражного суда Пермского края еще в 2023 году. Муниципалитет добивался признания объекта самовольной постройкой, а также необходимости снести его в течение 60 дней после вступления в силу решения суда. Как указывала в иске администрация, здание находится на земельном участке, который принадлежит господину Мурадову. Разрешенный вид пользования участка — индивидуальное жилищное строительство. В то же время построенное здание площадью более 2,1 тыс. кв. м является нежилым, там расположены кафе Costa Rica, охранное предприятие «Гардиан» и компания «Строй Лидер».

Администрация района отмечала, что объект был возведен без разрешения на строительство, информация о выдаче разрешения на его ввод в эксплуатацию у истца отсутствует. При этом с соответствующими заявлениями в уполномоченные органы никто не обращался. По мнению представителей муниципалитета, объект находится на участке под ИЖС незаконно, возведен с нарушением градостроительных норм, поэтому создает угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, сохранение спорного здания нарушает права муниципального образования на управление и контроль на территории городского округа. Привлеченные в качестве третьих лиц департамент земельных отношений и прокуратура края требования истца поддержали.

Рафик Мурадов с требованиями администрации не согласился. В отзыве предприниматель указал, что акт приемки объекта был утвержден постановлением главы администрации Ленинского района еще в 2003 году. Соглас­но документам, речь идет о гостинично-развлекательном комплексе. В 2006 году МЧС выдало документы, что здание соответствует требованиям пожарной безопасности. При этом в 2008 году участок, на котором находится здание, стал предметом судебного разбирательства. Пермские предприниматели пытались оспорить права на надел. Суд в числе прочего указал в решении, что здание по этому адресу не является самовольной постройкой, а администрация района и ДЗО отказались от участия в деле. Господин Мурадов заявил также, что объект находится в зоне обслуживания и деловой активности городского центра. Здание используется под гостиницу, то есть по целевому назначению. Отдельно он заявил о пропуске срока исковой давности. На это представители истца возражали, что если объект представляет для людей опасность, то в данном случае срок исковой давности применяться не должен.

В рамках дела была назначена строительно-техническая экспертиза. Ее автор пришел к выводам, что спорное здание соответствует критериям объекта капитального строительства, его несущие и ограждающие конструктивные элементы находятся в исправном состоянии. В то же время оно не соответствует строительным нормам и правилам в части обеспечения доступности маломобильных категорий граждан. У эксперта возникли также вопросы по состоянию лестниц и бетонного козырька, однако эти недостатки являются устранимыми.

Заключение экспертизы стало одним из доводов, которыми руководствовался суд при вынесении решения об отказе в иске. В судебном акте говорится, что здание действительно было построено без разрешения на строительство. В то же время после регистрации права собственности спорное здание было введено в гражданский оборот, в дальнейшем собственник предпринимал меры по легализации спорного объекта. Размещение здания на земельном участке соответствует градостроительным требованиям, а его перемещение невозможно без причинения несоизмеримого ущерба. Довод о нарушении публично-правовых интересов администрации не может быть самостоятельным основанием для признания здания самовольной постройкой. Отдельно в решении отмечено, что объект эксплуатируется уже 22 года, органы власти, в том числе и истец, знали об этом.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает решение законным и обоснованным. «Суд на основании заключения строительной экспертизы сделал вывод о том, что спорное здание соответствует строительным, противопожарным и санитарным нормам и правилам. Отдельные недостатки и отступления от нормативов устранимы»,— пояснил гос­подин Пустовит. По его словам, решение соответствует судебной практике Верховного суда РФ. По этим причинам оснований для отмены решения в вышестоящих инстанциях эксперт не видит.

Партнер юридической фирмы Intellect, кандидат юридических наук Александр Латыев говорит, что решение суда написано очень подробно и мотивированно. «Действительно, даже если нарушения и имели место, то за давностью — более 20 лет с момента постройки здания — истекли все ра­зумные сроки для предъявления иска, что в условиях, когда ответчик заявил об истечении срока исковой давности, должно вести к отказу в иске даже при наличии нарушений»,— полагает эксперт. При этом он отметил, что, даже судя по фотографиям здания, оно не создает впечатления разваливающегося, представляющего угрозу для граждан. «В данном случае мы имеем довольно хорошо написанное решение, перспективы отмены которого очень невелики, если только в вышестоящих судебных инстанциях не проснется вдруг излишняя любовь к органам власти, что с ними нередко бывает. Есть все основания полагать, что, во всяком случае, по этому иску здание снесено не будет»,— считает гос­подин Латыев.

Дмитрий Астахов