США решили заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов для Европы

США хотят заменить Россию в роли поставщика энергоресурсов для европейских стран, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. Он сообщил, что в четверг отправится в Брюссель.

«Пока Европа отказывается от российской энергетики, хотим заполнить ее американской», — сказал господин Райт на форуме Gastech в Италии (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в Брюсселе он будет обсуждать снятие барьеров для поставок американских энергоносителей.