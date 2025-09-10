В КБР планируют модернизировать систему обращения с отходами

В Кабардино-Балкарии планируют модернизировать систему обращения с коммунальными отходами. Об этом заявил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале по итогам совещания с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым.

По данным властей, на территории республики сейчас действует более 5 тыс. контейнерных площадок и располагаются около 10 тыс. контейнеров. В 2025 году планируется приобрести почти 500 новых контейнеров для замены неисправных. Планируется также создать 12 новых и реконструировать 20 контейнерных площадок.

Кроме того, власти рассматривают возможность предоставления льготного лизинга для покупки специализированной техники субъектами республики.

Константин Соловьев