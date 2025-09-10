В Екатеринбурге закрылась сеть автоцентров «Мир масел»

В Екатеринбурге полностью прекратила работу сеть авторсервисов «Мир масел». Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Уважаемые клиенты. Мы вынуждены закрыть все станции обслуживания в Екатеринбурге. Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении организации.

По данным интернет-справочников, в Екатеринбурге действовали семь филиалов компании. В частности, они были расположены на ул. Старых Большевиков, ул. Амундсена, ул. Вилонова, ул. Шефской. Другие точки сети расположены в Челябинске, Самаре, Уфе.

Анна Капустина