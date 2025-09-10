Капитаны окского плавания

В Дзержинске суд отказал в сносе забора, огораживающего яхт-клуб «Капитан». Истец Сергей Голованов полагает, что этот забор препятствует свободному проходу граждан к берегу Оки и озеру Глубинка. Однако судья с участниками процесса лично съездил на берег в курортную зону поселка Желнино и нашел проходы к реке возле яхт-клуба. Истцы заявили о том, что на территории «Капитана» проживали последние мэры Дзержинска, а прибрежная территория была незаконно исключена из охраняемого памятника природы. Ответчики это опровергают. По словам хозяина яхт-клуба Андрея Овсяникова, все последние годы на его бизнес идут спланированные юридические атаки. Очередное дело, где оспаривается законность смены зонирования территории под яхт-клуб, рассматривает Нижегородский областной суд.

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Юрист Сергей Голованов (слева на фото) не убедил судью в незаконности забора

Дзержинский городской суд с проведением выездного заседания на берегу Оки рассмотрел спор по сносу забора ООО Яхт-клуб «Капитан». Обязать собственника демонтировать металлическое ограждение в курортной зоне поселка Желнино просил юрист Сергей Голованов. Он мотивировал свой иск тем, что яхт-клуб своим забором закрыл свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования — реке Оке и озеру Глубинка. В ответчики, кроме яхт-клуба, была заявлена и администрация Дзержинска, в 2022 году выделившая компании в аренду огороженный земельный участок. Сергей Голованов просил привлечь в дело еще и Росимущество, так как береговые полосы рек принадлежат государству, но получил отказ. Как выразился истец, этим забором ответчики держат дзержинцев, словно скот, за загоном, не пропуская их к местам отдыха на реке.

Представители яхт-клуба и мэрии Дзержинска возражали, считая иск необоснованным, утверждая, что к реке есть проходы и права граждан на беспрепятственный проход не ограничиваются, а забор поставлен в границах предоставленного в аренду участка. Представитель минэкологии Нижегородской области также просил в иске отказать, сославшись на то, что совместные с природоохранной прокуратурой проверки не выявили нарушений, а «Капитан» огородил забором свою частную территорию. И.о. директора яхт-клуба Елена Овсяникова в доказательство предоставила фотографии отдыхающих на берегу рядом с ограждением людей.

Судья Илья Копылов решил лично убедиться, как расположен забор, и объявил проведение выездного заседания на территории возле яхт-клуба. Все участники процесса сели в машины и поехали в Желнино, где долго ходили по лесу и берегу вдоль забора, приводя свои доводы и споря, где именно отдыхают и купаются жители Дзержинска. Туда же подъехал и владелец «Капитана» Андрей Овсяников, которому за препирательства с истцом судья сделал замечание. В разговоре с «Ъ» хозяин яхт-клуба рассказал, что юридические атаки на его бизнес идут с 2012 года — с тех пор, как инвестиционный совет при губернаторе одобрил идею строительства и рекомендовал муниципалитету выделить земельный участок в Желнино. «Только персонажи меняются: сначала одни юристы были, теперь другие. Кое-кто ставит определенные цели и задачи против яхт-клуба. Как только в Дзержинске появляется новая администрация, так снова везде подаются жалобы, работать спокойно нам не дают», — посетовал Андрей Овсяников, не став называть фамилии своих недоброжелателей.

Участники процесса тем временем осмотрели забор в разных местах и проход мимо него к Оке. Потом судья со спорящими сторонами пошел в дебри вдоль забора искать второй проход к реке и нашел его. Исследовав несколько сотен метров ограждения, все вернулись в здание Дзержинского горсуда. Там истец Сергей Голованов попросил время для уточнения требований. Его представитель Владимир Сергеев сообщил, что нарушения Водного кодекса РФ стали приоритетом в надзоре со стороны прокуратуры, а на территории яхт-клуба «Капитан» проживал предыдущий мэр Дзержинска Иван Носков и живет нынешний глава города Михаил Клинков. «Они никакого отношения к яхт-клубу не имеют. Уточните, у кого Носков арендовал объект. Там совершенно другие юридические и физические лица!» ¬— парировала Елена Овсяникова.

В итоге суд не нашел оснований для сноса забора и отказал в иске Сергею Голованову. Тот обещал обжаловать это решение в апелляции, рассказав, что Нижегородский облсуд рассматривает его заявление о незаконности смены зонирования земельного участка под яхт-клуб. По мнению истца, выделенная ему территория была неправомерно изъята из состава особо охраняемой природной территории Желнино-Пушкино-Сейма, а гордума Дзержинска не имела законных полномочий менять назначение участка. Ответчики считают эти доводы необоснованными и готовы оспаривать их в областном суде.

Роман Кряжев