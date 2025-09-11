Самарский губернатор первым среди глав регионов окончательно поменял Telegram на MAX

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев удалил свой Telegram-канал, пояснив, что отныне использует для публичного общения только MAX. Соответствующее решение он принял 10 сентября. По словам главы региона, в национальном мессенджере «не будет ничего лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Господин Федорищев создал персональный Telegram-канал сразу после назначения на пост врио губернатора в июне 2024 года. На момент закрытия на него было подписано 110 тыс. пользователей. В национальном мессенджере самарский руководитель зарегистрировался в августе 2025-го, к 10 сентября там было более 14 тыс. подписчиков. Фактически каналы дублировали друг друга с той лишь разницей, что в MAX губернатор публиковал в основном официальную информацию, а в Telegram, особенно в последнюю неделю, позволял себе высказываться по широкому спектру вопросов.

Например, 7 сентября господин Федорищев вмешался в публичный конфликт певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на стороне последней и пригласил исполнителя к себе в регион — «поговорить». А позже обратился к находящемуся в розыске главарю организованного преступного сообщества из 1990-х Игорю Сиротенко по прозвищу Сирота с предложением оплатить жилье детям-сиротам.

Отметим, что написать главе региона комментарий жители могут лишь в его аккаунте в «ВКонтакте» (108,2 тыс. подписчиков), но там сам губернатор обычно не отвечает — за него жителям пишут уполномоченные ведомства и организации.

Георгий Портнов, Самара