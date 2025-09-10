МВД Польши: обломки дронов обнаружены в 10 населенных пунктах

В десяти населенных пунктах Польши обнаружили обломки сбитых минувшей ночью беспилотников, сообщила пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в соцсети X. О пострадавших в результате падения обломков информации не поступало, отметила она.

По состоянию на 15:00 по местному времени (16:00 мск), обломки обнаружили в населенных пунктах Чоснувка, Чесники, Кшивовежба-Колония, Олесно, Вельки-Лан, Вохинь, Выхалев, Вырыки, Заблоце, Мнишкув. Последний расположен в Лодзинском воеводстве в центральной Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз. В результате падения обломков сбитых БПЛА был поврежден один жилой дом. Польские власти утверждают, что дроны принадлежат России. Минобороны РФ заявило о готовности консультироваться по этому вопросу с польским военным ведомством.

Лусине Баласян