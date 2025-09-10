В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча за Кубок России по футболу

В Казани 30 сентября ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Зенит» Кубка России по футболу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина Республики Татарстан.

Запрет на розничную продажу спиртного будет действовать на территории около стадиона «Ак-Барс Арена» в границах: по проспекту Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, по улице Чистопольской до Адоратского, от Адоратского до Лаврентьева, по Лаврентьева вдоль дворовых территорий до улицы Гаврилова, 10, и по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, далее вдоль акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Также ограничение будет действовать на улицах Астрономической, Баумана, Мусы Джалиля, Кавы Наджми, Чернышевского, Университетской и Профсоюзной.

В постановлении заявлено, что запрет не распространяется на продажу алкоголя при предоставлении услуг общественного питания.

Ранее в Казани ограничивали продажу алкоголя в связи с проведением футбольного матча «Рубин» — ЦСКА за Суперкубок России.

Марк Халитов