Опубликована программа Ярославской недели промышленности

В Ярославле с 29 сентября по 3 октября пройдет «Неделя промышленности Ярославской области», каждый день которой будет посвящен отдельной отрасли. Мероприятие состоится в КЗЦ «Миллениум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Торгово-промышленной палаты Ярославской области Фото: Архив Торгово-промышленной палаты Ярославской области

В этом году День промышленности решили преобразовать в Неделю промышленности и объединить с профориентационным форумом «Неделя открытых дверей». Поэтому, помимо представителей бизнеса, в мероприятии примут участие студенты.

Каждому дню Недели будет отведена отрасль: 29 сентября — машиностроение и транспорт, 30 сентября — химическая и строительная промышленность, 1 октября — агропромышленный комплекс и туризм, 2 октября — наука, инновации и цифровизация. В заключительный день, 3 октября, состоятся пленарное заседание с губернатором Михаилом Евраевым, подписание соглашений, награждение победителей конкурсов — бизнеса и студентов.

Для школьников и студентов пройдут экскурсии по межотраслевой выставке промышленных предприятий региона и выездные визиты на производства. На отдельной ярмарке стажировок представители предприятий представят возможности трудоустройства для студентов колледжей и вузов. На еще одной ярмарке состоятся мастер-классы по составлению резюме, тренинги по прохождению собеседований, консультации по профориентации.

Для заказчиков и потенциальных исполнителей организуют межрегиональную биржу для переговоров. На выставочных стендах участники смогут получить консультации по вопросам господдержки и развития бизнеса.

Организаторами «Недели промышленности» выступают правительство Ярославской области, региональное министерство инвестиций и промышленности и Торгово-промышленная палата региона.

Алла Чижова