К авторынку подобрали ключ

Средний размер и количество выданных населению Удмуртии автокредитов в июле выросли на 8,5 и 12,4% соответственно. В частности, первый показатель восстановился до прошлогодних значений и составил почти 1,3 млн руб. Автосалоны республики отмечают рост продаж и автокредитования только по сегменту б/у автомобилей и наиболее доступным новым моделям. Эксперты связывают тенденцию к восстановлению рынка со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, благоприятным курсом доллара, развитием параллельного импорта и сформировавшимся переизбытком автомобилей на складах автодилеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Жителям Удмуртии выдали в июле почти 2 тыс. автокредитов, что на 12,4% больше, чем в июне. Такие данные приводит Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний размер автозайма составил 1,28 млн руб. с приростом 8,5% за указанный период. По количеству выданных автокредитов республика заняла 15-е место среди регионов РФ, по размеру — 19-е. При этом средний срок погашения автозайма ко второму месяцу лета снизился на 0,3% — до 65,9 месяца.

Это стало продолжением тенденции на восстановление рынка автокредитования, отмеченной во втором квартале. С апреля по июнь в Удмуртии было выдано 4,93 тыс. автокредитов. Рост к первому кварталу составил 33,6%. Однако, при сравнении июля этого года с прошлым, выдача автозаймов в регионе оказалась на 20% ниже. Средний размер автозайма, напротив, восстановился до прошлогодних значений.

На общероссийском рынке автокредитования наблюдается аналогичный тренд. «После семимесячного падения, начавшегося в августе прошлого года, средний размер выданных автокредитов растет пятый месяц подряд (до 1,38 млн руб. в июле.— ред.)»,— сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Восстановление рынка он связал с удешевлением автокредитов за счет изменения структуры спроса в пользу бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

По итогам семи месяцев общероссийский результат по объемам автозаймов просел к результатам прошлого года на 46,2%, до 713,6 млрд руб. Удмуртия не входит в число регионов-лидеров по этому показателю и данные по ней в открытом доступе отсутствуют, но по итогам мая к аналогичному месяцу прошлого года НБКИ отметило падение на 44,3%, до 1,66 млрд руб.

В банке ВТБ сообщили «Ъ-Удмуртия», что по итогам первого полугодия в республике рост среднего размера автокредита, предоставляемого клиентам, составил 7,44%. Объем выдачи автокредитов год к году сократился вдвое. Соотношение кредитов, выданных на новые автомобили и машины с пробегом, в первом полугодии составило 55 к 45% соответственно. Все указанные выше тенденции, по информации представителя ВТБ, сохранились и в июле—августе.

«Качественных показателей, свидетельствующих об увеличении интереса к автокредитованию, на текущий момент нет. Средний размер кредита незначительно увеличился, но при этом объемы выдач не изменились. Мы скорее наблюдаем стабилизацию турбулентной ситуации, возникшей в конце 2024 года, на фоне снижения ключевой ставки в первом полугодии 2025 года»,— подчеркнули в банке.

Исполнительный директор «ИТС-авто» Ильнар Галеев отмечает, что автокредиты покупатели используют в основном для покупки масс-брендов. При приобретении машин премиального и бизнес-сегмента автозаймы практически не используют. Обратная ситуация в бюджетном сегменте. Так, по словам господина Галеева, при приобретении авто китайских брендов Omoda и Jaecoo доля автозаймов достигает 70%. При этом приобретение в компании б/у автомобилей в кредит не превышает 10% от общего объема покупок.

По словам гендиректора автосалона «КИТ» Никиты Пантюхина, рост спроса на автозаймы связан со снижением ставки ЦБ РФ и фактором сезонности. Он добавил, что основной интерес автолюбителей направлен на бюджетные машины до 1 млн руб.

«Люди выбирают автомобили с пробегом известных марок. Доля рынка растет только в сегменте до 1-2 млн руб. Рост продаж за полугодие по б/у сегменту в нашей компании составил порядка 10%. Аналогично на 10% рост за летний период к весеннему, но это обусловлено сезонным фактором. Рынок потихоньку восстанавливается, тенденция, на мой взгляд, целиком обусловлена ключевой ставкой, которую ранее “задрали до небес”»,— уточнил господин Пантюхин.

Он отметил, что ранее установленный ЦБ РФ уровень ключевой ставки в 20% привел к стагнации рынка, из-за чего склады дилерских центров оказались переполнены и цены «рухнули вниз». По его словам, покупкам также способствует низкий курс доллара. Покупателям салона сейчас советуют, в том числе, схему приобретения с расчетом на перекредитование в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки и удорожания машин.

Стоимость автомобилей, по информации господина Пантюхина, ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом, при этом сильнее всего подешевели премиальные модели. «Допустим, новый бюджетный автомобиль Kia Rio в начальной комплектации год назад, на пике рынка, стоил 1,7 млн руб., сейчас — примерно 1,5 млн руб. Премиальный б/у кроссовер БМВ Х7 2020 года упал в цене с 11 до 9 млн руб.»,— привел примеры снижения цен гендиректор автосалона.

Господин Пантюхин также подчеркнул, что в Ижевске очень высокий уровень конкуренции — 98 автосалонов на 600 тыс. населения, поэтому результаты конкретного автосалона могут не соответствовать общим тенденциям и их нельзя экстраполировать на всю республику. Общероссийский рост продаж он оценивает в 2%.

Среди наиболее популярных у населения моделей с пробегом руководитель автосалона «КИТ» назвал Kia Rio, «Лада Гранта», Volkswagen Polo, а также Skoda Rapid и Octavia. Критериями выбора, по его словам, являются доступность запчастей и обслуживания.

По новым моделям безусловным лидером он назвал линейку отечественных автомобилей Lada. Господин Пантюхин считает, что это обусловлена господдержкой российского автопрома, включая субсидирование заводов и дилерских центров. Долю автомобилей приобретаемых за счет автокредитов он оценил в 40%, в трейд-ин — 35-38%, оставшиеся 22-27% покупок осуществляются за наличные средства.

Представитель Общественного Совета по развитию такси в Удмуртии Денис Поддубский связывает увеличение сумм автокредитов с сезонным фактором. «Лето — это период, когда происходит рост спроса на автомобили, как новые, так и б/у. Поэтому, дилерам и торговым площадкам нет необходимости делать значительные скидки или специальные предложения для продажи автомобилей, поэтому их реальная стоимость будет расти»,— отмечает эксперт.

Еще одним фактором он называет завершение реализации автосалонами к середине лета «прошлогодних» машин, которые дилеры распродают по сниженным ценам. Кроме того, снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18%, по мнению господина Поддубского, позволяет покупателям рассматривать более дорогие модели авто для приобретения.

По его словам, представители крупных автопарков такси региона сейчас отмечают стабилизацию и даже некоторое снижение цен на авто, однако начиная с августа можно ожидать их удорожания.

«Ожидаемый рост цен на авто связан с новыми правилами, касающимися утилизационного сбора на автомобили. Они вступили в силу с 1 августа. Главное изменение здесь — отмена льготного ввоза машин, произведенных в России, но находившихся на учете в странах ЕАЭС более 12 месяцев. Данная льгота позволяла экономить на утилизационном сборе, вывозя автомобиль в страны ЕАЭС на минимально необходимый срок и ввозить обратно с хорошим дисконтом. Сейчас эта мера упразднена»,— констатирует эксперт.

По его информации, жители региона проявляют наибольший интерес к б/у автомобилям с небольшим пробегом, в приоритете модели Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta (1-го поколения). Среди новых моделей наибольший интерес автолюбителей наблюдается к китайским брендам Chery, Haval и Geely.

«Стабильный интерес сохраняется и к авто, предлагаемым по параллельному импорту, это марки: Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai и Kia. Благоприятной почвой для этого остается текущий курс доллара и проработанные каналы поставки практически любого автомобиля под запрос заказчика»,— считает спикер.

Наиболее популярными у автопарков остаются б/у модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Geely Emgrand и Haval Jolion. По мнению Дениса Поддубского, приобретению новых автомобилей в больших количествах, автопаркам препятствует все еще высокая ставка центробанка.

Дмитрий Горбунов