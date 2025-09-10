В Липецкой области рапс показал урожайность на 45% выше чем годом ранее

Рекордная урожайность рапса зафиксирована в Липецкой области. К 9 сентября аграрии намолотили 123,5 тыс. т этой культуры. Уборка рапса идет в 15 районах и округах, на сегодняшний день она завершена на 70% всех площадей. Об этом сообщили в правительстве региона.

В региональном минсельхозе уточнили, что средняя урожайность рапса в этом году составляет 28 ц/га, что почти на 45% выше прошлогоднего показателя. Такой результат назван рекордным для области: уже сейчас с меньшей площади собрано больше, чем за весь прошлый год.

Одновременно в регионе собрано 15,4 тыс. т подсолнечника и 11,2 тыс. т сои. Подсолнечник обмолачивается в девяти муниципалитетах, соя — в пяти.

Общая площадь под масличными культурами в регионе в 2025 году составляет 433 тыс. га. Годом ранее на 416 тыс. га аграрии собрали 877 тыс. т подсолнечника, сои и рапса.

«Наши аграрии демонстрируют высочайший уровень профессионализма, эффективно используя современные агротехнологии и научные разработки. Это укрепляет продовольственную безопасность не только области, но и всей страны, а также открывает новые экспортные перспективы для липецкой сельхозпродукции», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Анна Швечикова