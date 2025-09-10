Житель Ставрополя получил 6 лет колонии за участие в террористической группировке

В Южном окружном военном суде вынесли приговор жителю Ставрополя. Его признали виновным в участии в террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в ЦФСБ России по Ставропольскому краю.

Установлено, что в августе прошлого года обвиняемый добровольно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации. Злоумышленник планировал активно вести деятельность внутри группировки, однако в Георгиевске его задержали оперативные сотрудники ФСБ.

Суд приговорил ставропольца к 6 годам лишения свободы. Первые 2,5 года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии.

Мария Хоперская