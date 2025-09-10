В аэропорту Курумоч сняты ограничения на полеты

В аэропорту Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.

Во время ограничений пять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для безопасности полетов.

Представители ведомства подчеркнули, что безопасность остается главным приоритетом. Меры были направлены на минимизацию рисков для пассажиров и экипажей.

Андрей Сазонов