Южная Корея обиделась на Трампа за арест своих рабочих

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён прилетел на этой неделе в США, чтобы лично прояснить ситуацию с недавним задержанием в штате Джорджия трех сотен южнокорейских рабочих, а также договориться о четких правилах игры во избежание подобных случаев в будущем. Этот инцидент, который президент Республики Корея Ли Чжэ Мён назвал «несправедливым посягательством» на права южнокорейского народа и бизнеса, спровоцировал в традиционно лояльной Вашингтону стране призывы к пересмотру сотрудничества с американцами.

9 сентября в США прилетел министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён. Повод оказался отнюдь не праздный: несколько дней назад Иммиграционная и таможенная полиция США провела масштабный рейд на заводе компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в Джорджии, производящем аккумуляторы для электромобилей. В ходе рейда были арестованы 457 человек, включая 300 граждан Южной Кореи. Глава МИДа решил лично прояснить ситуацию с задержаниями южнокорейских рабочих на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио и добиться того, чтобы все они потом смогли беспрепятственно вернуться в США. Также Чо Хён планирует договориться с Вашингтоном о новом типе разрешений на въезд для специалистов, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.

В Вашингтоне назвали случившееся «крупнейшей операцией по обеспечению соблюдения закона». Там отметили, что задержанные работали без необходимых разрешений, въехав в страну по туристическим или краткосрочным визам. Иммиграционная и таможенная полиция «просто выполняла свою работу», а рабочие «находились здесь нелегально», прокомментировал ситуацию и президент США Дональд Трамп. Американский лидер добавил, что надеется, что произошедшее в Джорджии не навредило отношениям с Сеулом.

Однако в краткосрочной перспективе такие надежды оказались напрасны. По данным агентства Yonhap, большинство задержанных граждан приехали в Штаты по деловой визе B1 или воспользовавшись безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок.

Соцсети облетели кадры, на которых корейцев заковывают в наручники и кандалы на ногах и уводят полицейские. Это зрелище вызвало в Сеуле «шок и замешательство», многие граждане «почувствовали, что страна-союзница их предала», описывает происходящее AP.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал рейд «несправедливым посягательством» на права южнокорейского народа и бизнеса. А МИД страны осудил действия США, выразив «озабоченность и огорчение». Некоторые южнокорейские законодатели даже призвали правительство принять ответные меры и провести расследование в отношении американцев, которые могли нелегально работать в Южной Корее.

Рейд и реакция на него американских властей вызвала шквал критики и в южнокорейском обществе. Перед посольством США в Сеуле прошла демонстрация под лозунгами «Незаконно!» и «Никто не нелегал!». Около 60% южнокорейцев остались «разочарованы» действиями правительства США, посчитав их «чрезмерными», сообщила соцслужба Realmeter вскоре после инцидента.

Впоследствии сторонам удалось договориться об освобождении рабочих. Планировалось, что уже 10 сентября чартерным рейсом они вернутся на родину, однако позже стало известно, что их возвращение откладывается.

Между тем компании Hyundai и LG объявили о планах свернуть свою работу в США.

Первая отложила запуск завода по производству аккумуляторов для электромобилей, а вторая запретила своим сотрудникам в ближайшее время ездить в Соединенные Штаты, порекомендовав тем, кто уже находится в стране, не выходить из дома или же вернуться на родину.

Впрочем, как заверил “Ъ” ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, вопреки шумихе, произошедшее никак не повлияет на отношения между США и Южной Кореей. «Это очень огорчило Сеул и распалило националистов, но формально США были вправе выслать южнокорейских рабочих, у которых были туристические визы вместо рабочих»,— пояснил эксперт в беседе с “Ъ”.

