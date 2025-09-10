Жители Катманду вышли навести порядок на улицах после протестов

После протестов в Непале на улицах Катманду, около обгоревшего здания парламента остались сгоревшие автомобили и мусор. Местные телеканалы показали, как жители вышли на улицы, чтобы убрать обломки от поврежденных зданий и расчистить дороги, передает Reuters.

За время протестов митингующие подожгли несколько других правительственных зданий: от Верховного суда до домов министров, включая личную резиденцию премьера-министра Шарма Оли. Беспорядки утихли только после его отставки.

Протесты, прозванные в СМИ «Революцией поколения Z», начались в столице Непала 8 сентября. Митингующие, преимущественно молодые люди, выразили несогласие с решением правительства Непала о введении ограничений на работу иностранных онлайн-сервисов, включая Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Reddit и YouTube. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли до 30 человек, более 1 тыс. получили ранения.