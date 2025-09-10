Врачи в Удмуртии успешно пересадили нерв участнику СВО после осколочного ранения

Врачи РКБ №1 в Ижевске успешно пересадили нерв участнику СВО после осколочного ранения руки, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Необходимую первую помощь солдату оказали на передовой и в военном госпитале. То, что у пациента задет нерв, стало известно после обследования в гражданской больнице. Хирурги республиканской РКБ №1 приняли решение провести операцию в два этапа.

«Первым этапом мы провели забор собственного икроножного нерва пациента, который в дальнейшем использовался в качестве донорского материала. На втором этапе были выполнены невролиз (хирургическое освобождение поврежденного срединного нерва предплечья от сдавливающих тканей) и микрохирургическая пластика его ствола с трансплантацией участка икроножного нерва»,— рассказал завотделением нейрохирургии РКБ №1 Игорь Воробьев.

Господин Воробьев добавил, что операция проводилась с помощью операционного микроскопа с применением высокоточных методик. Она прошла успешно. Пациент проходит реабилитацию. Чувствительность и двигательная функция руки восстанавливается.

Полина Сичинава