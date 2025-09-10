Водитель такси пойдет под суд за гибель в ДТП саратовской чиновницы

Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 43-летнего местного жителя уголовное дело о ДТП, в котором погибла местная чиновница (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Речь идет о Ларисе Комаровой, которая была председателем собрания депутатов Базарно-Карабулакского района в период с июня 2012 года по август 2023 года.

По данным пресс-службы прокуратуры Саратовской области, в 20:32 1 сентября прошлого года фигурант, находясь за рулем такси, ехал по ул. Ленина в р.п. Базарный Карабулак и сбил Ларису Комарову, когда она пересекала проезжую часть. Пешехода с травмами увезли в больницу, где она скончалась несмотря на оказанную медпомощь.

Прокуратура района изъяла материал проверки из производства полиции и передала следствию. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Лариса Комарова была почетным жителем Базарно-Карабулакского района. С 2004 года она возглавляла местное управление Пенсионного фонда. До своей гибели она занимала должность советника директора в аграрном техникуме Базарного Карабулака. Прощание с Ларисой Комаровой состоялось 3 сентября, похоронили ее на «Южном» кладбище.

Павел Фролов