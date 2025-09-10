В Венгрии обнаружено новое месторождение нефти на 1 тыс. баррелей в сутки

Нефтегазовая компания MOL объявила об открытии совместно с разведочной O&GD нового нефтяного месторождения в Венгрии. Скважина вблизи города Гальгахевиз способна добывать примерно 1 тыс. баррелей нефти в сутки. Это около 0,5% от общей добычи MOL Group. Запасы залегают на глубине около 2,4 км.

Добываемую нефть планируется направлять на переработку на Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте.

По словам управляющего директора MOL Hungary господина Джорджи Баксы, новое месторождение способно внести значительный вклад в укрепление энергетической независимости страны и снизить зависимость от импорта. Он подчеркнул, что MOL считает приоритетной задачей разведку внутри страны.