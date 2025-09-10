В Самаре на День города ограничат движение транспорта

В Самаре 14 сентября во время празднования Дня города изменится схема движения в центре города. С 12:00 до 23:59 (MSK+1) введут ограничения для транспорта и средств индивидуальной мобильности на ряде улиц. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение ограничат на улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, на Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, на Красноармейской от Чапаевской до Самарской, на Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской и на Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской.

Также с 18:00 13 сентября до 23:59 14 сентября на указанных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Парковку также ограничат на улице Самарской между Красноармейской и Некрасовской.

Ограничения не коснутся спецмашин оперативных служб, транспорта с пропусками, утвержденными Госавтоинспекцией, и городского наземного электрического транспорта. Трамваи будут следовать по обычным маршрутам. Автобусы маршрутов №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226 будут работать по измененным схемам с 12:00 до 23:59 14 сентября.

После праздника на площади Куйбышева с 22:00 работу общественного транспорта усилят. Трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 22 будут следовать по улице Красноармейской, а автобусы маршрутов №№ 1, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 50, 67, 75, 86, 91, 226 и 261 будут ждать пассажиров на улице Самарской в районе пересечения с Красноармейской.

Георгий Портнов