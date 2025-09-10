В Уфе полиция ищет похитителей белых роз, высаженных в память о Юрии Шатунове

Полиция Уфы проводит проверку по сообщению о краже куста белых роз с аллеи, посвященной памяти певца Юрия Шатунова, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.

«Заявление к нам не поступало, проверка начата по сообщению в социальных сетях»,— отметили в министерстве.

Ранее в различных уфимских пабликах была распространена информацию о том, что некие пенсионеры выкопал цветы и скрылись.

Белые розы в память о Юрии Шатунове уфимские поклонники певца высадили в день его рождения, 6 сентября, возле Городского дворца культуры.

Олег Вахитов