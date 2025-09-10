Второй семейный МФЦ открылся в Ижевске на базе РКЦ соцобслуживания населения

В Ижевске на базе Республиканского комплексного центра (РКЦ) социального обслуживания населения по Устиновскому району открылся второй семейный МФЦ, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В центре будут консультировать семьи, концентрируя оказание услуг в одном месте по принципу одного окна. «В Семейном МФЦ есть комната психологической разгрузки, пункт социального проката, работает служба медиации»,— написали в ведомстве.

Также будет работать выездная мобильная бригада, в которую входят: специалист по социальной работе, психолог и юрист для оказания услуг на дому.

Полина Сичинава