Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области сорван ремонт детской поликлиники, на минздрав подали в суд

Прокуратура подала в суд на минздрав Самарской области из-за затянувшегося ремонта детской поликлиники в Жигулевске. Ведомство выявило нарушение сроков капитального ремонта, который проводился по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что ремонт поликлиники начался, но западное крыло осталось без обновления из-за недобросовестного подрядчика. Прокурор Жигулевска подал иск, требуя от местных властей разработать документацию и обеспечить финансирование, а от больницы — начать работы. Суд удовлетворил эти требования.

После судебного решения чиновники нашли нового подрядчика, который завершил ремонт. Прокуратура продолжает контролировать приемку работ.

Георгий Портнов