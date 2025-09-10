В Самарской области почти весь день отсутствует мобильный интернет

В Самарской области почти весь день 10 сентября недоступен мобильный интернет. Ранним утром, в 4:18 (MSK+1), в регионе объявили угрозу атаки БПЛА. Около 13:30 в Росавиации сообщили, что аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы. Около 17:00 аэропорт возобновил работу. За это время на запасной аэродром «ушли» пять самолетов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оператор мобильной связи МТС разослал некоторым абонентам sms, в котором говорится, что в их районе «в целях обеспечения мер безопасности возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», но при этом доступны «привычные цифровые сервисы», такие как Госуслуги или такси.

По данным на сайте компании, без интернета доступны также некоторые социальные сети, маркетплейсы, сервисы для прослушивания музыки, чтения книг и просмотра фильмов, сайт правительства РФ и т. д.

Сабрина Самедова