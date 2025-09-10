Суд по иску прокуратуры обязал выдать саратовскому ребенку опору для сидения

В Саратовской области суд удовлетворил требования прокуратуры Ершовского района обеспечить ребенка-инвалида опорой для сидения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в рамках индивидуальной программы реабилитации ребенку-инвалиду требуется опора для сидения. При этом уполномоченный орган не обеспечивал его этим техническим средством с августа прошлого года.

По итогам проверки надзорное ведомство попросило суд обязать региональное отделение Социального Фонда России устранить нарушения прав ребенка. Суд удовлетворил требование, а также взыскал в пользу юного жителя Саратовской области компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов