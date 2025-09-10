Неопознанные БПЛА разбудили Польшу

В Минобороны России прокомментировали инцидент с беспилотниками над Польшей. Удары по территории страны не планировались, при этом в ночь с 9-го на 10-е сентября российские войска действительно атаковали объекты украинского ВПК, сообщили в ведомстве. Там добавили, что максимальная дальность российских дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км, и предложили провести консультации по этому поводу с польским Минобороны. В белорусском Генштабе при этом заявили, что сбитые БПЛА потеряли управление во время обмена ударами между Россией и Украиной. После информирования польской стороны о «неизвестных летательных аппаратах» дроны были сбиты, уточняется в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после инцидента сообщил, что границу страны пересекло «огромное количество российских дронов». «Черта была пересечена, и это несравнимо опаснее, чем когда-либо раньше»,— добавил он. О том, как Польша отражала атаку беспилотников, рассказал президент страны Кароль Навроцкий:

«В половине седьмого я начал встречу в Бюро национальной безопасности. На ней были премьер Дональд Туск, представители Генштаба и Минобороны. Мы обсудили возможность применения статьи 4-й Устава НАТО о консультациях с союзниками, когда безопасность страны-участницы находится под угрозой. Также мы затронули усиление беспилотной защиты Польши в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом. Я разделяю чувства поляков, которые пострадали от атаки беспилотников. Информацию обо всех деталях ночного происшествия мы получим спустя двое суток. В этот же срок я созову заседание Совета национальной безопасности Польши. Самые важные люди в стране обсудят, что делать, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. Я также был на связи с генсеком НАТО Марком Рютте. Это беспрецедентный момент в истории Североатлантического альянса и Польши. Я хотел бы поблагодарить наших союзников. Действительно, эти механизмы сработали. Мы подтвердили, что НАТО и наши военнослужащие способны реагировать на подобные ситуации».

В НАТО при этом не считают инцидент целенаправленной атакой, говорят источники Reuters. Однако в связи с происшествием была применена 4-я статья договора альянса, сообщили в польском правительстве. Тем временем МИД страны вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша, об этом он сам сообщил «РИА Новости». По словам дипломата, заявления польских властей об уничтожении российских дронов являются беспочвенными, а БПЛА влетели на территорию страны со стороны Украины. Он также напомнил о единственном случае, когда удалось подтвердить происхождение воздушной цели. Это была украинская ракета ПВО, упавшая в ноябре 2022-го в польском Пшеводуве.

О возможных последствиях инцидента “Ъ FM” поговорил с экспертом Российского совета по международным делам, автором проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым: «Это могло произойти из-за радиоэлектронной борьбы, которая ведется с дронами, плюс мы не исключаем ошибку.

Главное, что здесь не было злого умысла и, в общем-то, я думаю, эта ситуация быстро забудется.

Дело в том, что у Польши довольно ограниченное пространство для ответа, тем более на очевидно незапланированную акцию. Вместе с тем, судя по всему, мы здесь наблюдаем масштабность, отличную от тех случаев, что происходили раньше. Но понятно, что и умысла нет, и в целом Польша и НАТО также понимают, что это не было никакой преднамеренной атакой. Политики ограничатся довольно резкими заявлениями: Варшаве в любом случае надо как-то решительно отвечать. Мы понимаем, что и отношения между Польшей и Украиной сейчас находятся в далеко не лучшем виде, поэтому, скорее всего, инцидент будет исчерпан. Чтобы сделать что-то в политике, надо иметь цель. Польше задействование 5-й статьи НАТО не принесет ничего хорошего. Во-первых, Дональд Трамп, например, не будет воевать с Россией из-за этого инцидента. И попытка задействовать 5-ю статью здесь послужит лишь делу, что называется, подрыва позиций. Польша, понимая все обстоятельства случившегося, даже формально не станет пытаться эскалировать эту ситуацию».

Зарубежные политики тем временем комментируют события прошедшей ночи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о беспрецедентном и безрассудном нарушении воздушного пространства Польши. Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил в происшествии Россию. В немецком МИДе обвинили Москву в эскалации конфликта и пообещали дать жесткий ответ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, допустила, что произошедшее не было случайностью. По данным CNN, госсекретарю США Марко Рубио доложили о случившемся, но официальной реакции Госдепартамента пока нет. Кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули пояснил, какие инструменты есть у Польши и ее союзников, чтобы отреагировать на инцидент:

«Если стороны захотят обозначить дальнейшую эскалацию, они примут наиболее тревожную, скажем, для Польши версию, что это был сознательный пролет российских беспилотников на ее территорию, или же все обойдется дежурным выражением недовольства и встревоженности. Что касается 4-й статьи Устава НАТО, то в ее рамках все страны альянса должны согласиться с тем, что здесь необходимо задействовать режим взаимопомощи. Эта статья все-таки менее тревожная, это механизм консультаций.

Но некое повышение эскалационного уровня, разумеется, возможно. Наверняка будут приняты какие-то решения по усилению польской системы ПВО, но это автоматически не означает, что ситуация выходит на уровень применения статьи 5».

В результате инцидента никто не пострадал. По сообщениям местных властей, был поврежден деревенский дом в 15 км от белорусской границы. На крышу могли упасть обломки сбитого беспилотника.

