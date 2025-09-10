Перевозки контейнеров на Северной железной дороге в январе-августе выросли на 1,6%

В январе-августе 2025 года на Северной железной дороге на экспорт и внутри страны перевезено 228,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU)*. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-августе выросли по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и составили 205,3 тыс. ДФЭ. В них перевезено 3,6 млн тонн грузов (-0,6%), в том числе:

лесные грузы, 90,4 тыс. ДФЭ (-1,6%);

бумага, 58,2 тыс. ДФЭ (+10,2%);

химические и минеральные удобрения, 38,3 тыс. ДФЭ (+13,9%);

черные металлы, 9 тыс. ДФЭ (-35,9%);

химикаты и сода, 4,7 тыс. ДФЭ (-7,6%);

машины, станки, двигатели, 0,5 тыс. ДФЭ (рост в 1,7 раза).

Кроме того, в контейнерах перевозились автомобили, метизы, промышленные товары и продукты, строительные грузы, нефтепродукты.

* ДФЭ (TEU — Twenty-foot Equivalent Unit, англ.) — двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

