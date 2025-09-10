Липецкий дорожник получил три года условно за мошенничество с нацпроектом

В Ельце суд признал директора подрядной организации виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штраф в 500 тыс. руб. По данным «Ъ-Черноземье», речь может идти об Алексее Божанове. Дело связано с реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

По данным прокуратуры города, директор местного ООО «Елец-дорога» (подрядчик по муниципальному контракту на ремонт тротуаров) дал подчиненному указание подготовить документы, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах: акт приемки, справку о стоимости, счет на оплату и счет-фактуру. Документы, подписанные руководителем организации, были направлены заказчику — управлению дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа Ельца. В тот же день начальник управления утвердил своей подписью и печатью акт, справку и экспертное заключение по этим работам, затем передал информацию в бухгалтерию для дальнейшей оплаты.

В результате ООО «Елец-дорога» незаконно получило более 2,8 млн руб. за невыполненные работы. Ущерб был возмещен на начальной стадии предварительного расследования. Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления дорог, транспорта и благоустройства Ельца, утверждавшего документы, находится на рассмотрении в суде (речь может идти об Андрее Бричееве, который, согласно Rusprofile, возглавлял ведомство с апреля 2021 года до 16 октября 2024-го).

Анна Швечикова