Суд ЕС оставил в силе санкции против Януковича и его сына

Европейский суд в Люксембурге отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича с требованием снять санкции с него и его сына Александра, сообщают на сайте суда.

Евросоюз ввел санкции против бывшего президента Украины в марте 2014 года на основании уголовного дела, связанного с хищением госсредств. Киев также обвинил политика в их незаконном перемещении за пределы Украины. Снял эти ограничения ЕС в сентябре 2022 года.

4 августа того же года Виктор Янукович и его сын попали под новые ограничения — за «роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности Украины». Они подразумевают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов на территории Евросоюза при их наличии.