СКР возбудил дело в отношении многоженца Ивана Сухова

Управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело о развратных действиях в отношении многоженца Ивана Сухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сухов

Фото: страница Ивана Сухова в социальной сети «ВКонтакте» Иван Сухов

Фото: страница Ивана Сухова в социальной сети «ВКонтакте»

В сообщении ведомства отмечается, что дело по ч.1 ст. 135 УК расследуется «по доводам, озвученным в эфире федерального канала, о совершении преступления против половой неприкосновенности дочери».

9 июня на «Первом канале» вышла передача «Пусть говорят» с участием одной из дочерей Ивана Сухова — 19-летней Анны. В передаче она заявила, что с 14-летнего возраста подвергалась домогательствам со стороны отца. «Он сказал ''дочь, закрой глаза''. Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло спустя годы»,— говорила девушка.

После этого уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала, что заявление на отца девушка не писала — СКР проводил проверку на основании эфира на телеканале.

Ивану Сухову 40 лет. Он стал популярен в сети после того, как в декабре 2024 года дал интервью журналистке Саше Сулим. В нем господин Сухов рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые 7 детей были рождены, когда Ивану Сухову было 16 лет.

В феврале 2023 года «Комсомольская правда» писала, что Иван Сухов не является биологическим отцом всех детей, часть из них были усыновлены. В публикации издания говорилось, что господин Сухов организовал в городе Александров Владимирской области «православный гарем» — мужчина показал журналистам четырехкомнатную квартиру, в которой жили три женщины и 12 детей. Женщины, по данным издания, сменяли друг друга, так как «многие не выдерживали и уходили». Одна из женщин писала заявление в полицию, так как ее «не отпускали» оттуда, пишет издание. На тот момент она была беременна четвертым ребенком.

Полина Мотызлевская