Муниципалитеты Южного Урала станут ближе друг к другу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер изменил формат ежемесячных совещаний с членами правительства и главами муниципалитетов и перевел их в выездной режим. Сентябрьское собрание прошло в Магнитогорске, который, по словам главы региона, является примером эффективного взаимодействия региональной, муниципальной властей и бизнеса. Во время рабочей поездки губернатор открыл два новых пункта полиции, физкультурно-оздоровительный комплекс Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) имени Г.И. Носова и осмотрел сквер «Металлург» после благоустройства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

В Челябинской области внедряется новый формат областных совещаний под руководством губернатора Алексея Текслера. Теперь ежемесячные встречи членов правительства региона и глав территорий проходят в муниципалитетах. В сентябре совещание состоялось в Магнитогорске.

«Это важная практика: объединить глав муниципалитетов и показать успешный опыт территорий. Магнитогорск — город трудовой доблести и пример эффективного взаимодействия региональной и муниципальной власти, а также социально ответственного бизнеса»,— подчеркнул глава региона.

Главными темами совещания стали: подготовка бюджетов региона и территорий на новый трехлетний период, реализация национальных проектов, развитие городской среды, а также обеспечение безопасности на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и представительных органов 37 муниципалитетов. Кроме того, обсуждали ход уборочной кампании, вакцинацию от гриппа, завершение сезона дорожных работ и подготовки к отопительному сезону.

Во время рабочей поездки в Магнитогорск губернатор открыл несколько важных социальных объектов. Так, на территории городского курорта «Притяжение» запустили в работу два модульных пункта полиции. Объекты оборудованы системой видеонаблюдения и соответствуют всем современным требованиям. В каждом из них по два кабинета, санузел, помещение для приема пищи, бокс для техники и помещение для задержанных.

Также губернатор Алексей Текслер передал магнитогорскому управлению МВД России два новых автомобиля УАЗ «Патриот» и две «Лада Гранта».

Помимо этого, глава региона поучаствовал в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в МГТУ имени Г.И. Носова. ФОК включает плавательный бассейн с шестью дорожками 25 м, два мини-футбольных поля, теннисный корт, совмещенную баскетбольную и волейбольную площадку, беговую дорожку 400 м и воркаут-площадку. Общая площадь территории превышает 24 тыс. кв.м. Комплекс полностью адаптирован для маломобильных групп населения. Объект будет работать не только для обучающихся в университете, но и для горожан.

Губернатор пообщался со студентами. Молодые люди рассказали о своих планах и видении будущего, выразив готовность активно участвовать в жизни региона.

«Я очень рад, что здесь, в университете, каждый год происходят значимые и важные изменения, которые дают новые возможности студентам. Это всегда командная работа: это участие региона, ПАО “ММК”, министерства образования и науки вместе с университетом. Президент одобрил строительство нового научно-инновационного центра. Мы в этом году в рамках региональной программы также открыли здесь молодежную лабораторию. И это по-настоящему здорово, я очень рад, что появляются такие важные инфраструктурные объекты»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор Челябинской области осмотрел в сквер «Металлург» после масштабного комплексного благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пространство обновили, максимально сохранив исторический облик. Там полностью заменили кабельные линии и установили дополнительное освещение, при этом отреставрировали исторические светильники, отремонтировали ограждения и балюстрады, восстановив утраченные фрагменты. Фонтаны облицевали гранитом и заменили инженерное оборудование, тротуарное покрытие обновили, сохранив историческую конфигурацию. На детской площадке смонтировано современное игровое оборудование, а на танцевальной — новая акустическая система. Кроме того, в сквере установили скульптуру «Счастливые» в честь Года семьи. Идея и исполнение принадлежат скульптору станицы Тамань Краснодарского края Виктору Мосиелеву. Композиция изготовлена в бронзе в литейной мастерской Ивана Дубровина.

Губернатор отметил, что сквер «Металлург» стал еще одним примером комплексного благоустройства общественных пространств региона. «Здесь созданы все условия для комфортного отдыха жителей разных возрастов»,— отметил Алексей Текслер.

На областном совещании губернатор призывал глав всех территорий Челябинской области активно использовать федеральное финансирование для благоустройства и готовить заявки на конкурс 2026 года. Сейчас реализуются восемь проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, из которых пять будут завершены в этом году. Еще пять проектов в ближайшие два года будут реализованы в Аше, Симе, Южноуральске, Трехгорном и Снежинске. Всего в этом году в рамках программы благоустройства и инициативного бюджетирования обновят 392 объекта во всех муниципалитетах. На эти цели направлено более 2,7 млрд руб. Сегодня полностью завершили работы Нагайбакский, Варненский округа, Усть-Катав, Снежинск и Локомотивный.

По итогам рабочего визита в Магнитогорск руководство региона подчеркнуло, что город имеет «серьезный потенциал для развития».

«Магнитогорск ежегодно прирастает социальными объектами, благоустраиваются и строятся с нуля общественные территории — все это результат труда большого количества людей, неравнодушных к судьбе родного города. Благодарен каждому за вклад в развитие нашей родной Магнитки»,— прокомментировал итоги визита руководства региона глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Практика выездных областных совещаний в Челябинской области продолжится.