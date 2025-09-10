Из-за угрозы атаки БПЛА до Самары не долетели пять самолетов

Пять самолетов, следовавших в Самару, отправились на запасные аэродромы в среду, 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в Самаре задерживается вылет из аэропорта Курумоч девяти рейсов. Речь идет о самолетах в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Новосибирск, Пермь и Усинск.

Утром в среду в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В аэропорту Курумоч приостанавливалось обслуживание пассажиров. В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов отменены.

Георгий Портнов