Отель Hilton в Непале почти полностью выгорел после поджога протестующими

Пятизвездочный отель Hilton в столице Непала так и не удалось потушить после поджога, устроенного участниками «Революции поколения Z». Сейчас он почти полностью сгорел, сообщает местное издание Khabarhub.

По данным непальского СМИ, здание отеля связано с сыном главы правящей партии «Непальский конгресс» Шера Бахадур Деубы.

Индийское информагентство ANI опубликовало видеозапись, на которой изображены покрытые копотью стены здания. На отдельных этажах все еще полыхает пламя.

Протестующие предали огню резиденции действующих и бывших политиков, а также государственные объекты — в том числе здание правительства.

Протесты, прозванные в СМИ «Революцией поколения Z», начались в столице Непала 8 сентября. Митингующие, преимущественно молодые люди, выразили несогласие с решением правительства Непала о введении ограничений на работу иностранных онлайн-сервисов, включая Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Reddit и YouTube. Согласно позиции властей, заблокированные ресурсы не зарегистрировались в установленный срок в министерстве связи и информационных технологий страны. «Революция» привела к снятию установленных государством запретов и отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения.