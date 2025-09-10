В Волгоградской области заместителя главврача ЦРБ осудят за взяточничество

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении заместителя главного врача по поликлинической работе одной из центральных районных больниц уголовное дело по факту 48 эпизодов получения взяток и служебного подлога (ст. 290, ст. 291.2, ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, на протяжении четырех лет фигурантка регулярно получала от граждан взятки за открытие и продление листков временной нетрудоспособности. Медицинские документы оформлялись без фактического осмотра и посещения пациентов. Все это время фигурантка занимала должность заместителя главврача и работала участковым врачом-терапевтом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. В отношении взяткодателей материалы выделены в отдельные производства, уже вынесены обвинительные приговоры.

Павел Фролов