Экс-полицейский пойдет под суд по делу о мошенничестве в нижегородском аэропорту

Бывший сотрудник отдела транспортной полиции в аэропорту Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в Автозаводском райсуде.

По материалам дела, 17 декабря 2024 года служба безопасности аэропорта обнаружила в личных вещах пассажира нож и вызвала полицейского. Обвиняемый, зная, что данный нож не относится к холодному оружию, сообщил пассажиру об обратном. Он пригрозил уголовной ответственностью за хранение холодного оружия и административной — за нарушение порядка поведения в общественных местах.

Под давлением угроз потерпевший передал нож стоимостью около 3,7 тыс. руб. и уплатил вымогаемые 10 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину и возместил причиненный ущерб. Он находится под подпиской о невыезде.

Галина Шамберина