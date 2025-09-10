Новый аэропорт в Смоленске откроется в 2028 году

Власти Смоленской области рассчитывают, что новый аэропорт «Смоленск-Северный» будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Сейчас уже заключен договор на проектирование, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Для поддержания гостей, турпотока и в целом для бизнеса нам важно возрождение аэропорта»,— сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Аэропорт был передан в региональную собственность по поручению Владимира Путина. На строительство направлено более 3,3 млрд руб., говорил Василий Анохин. По его оценкам, проект повысит туристическую привлекательность региона и будет способствовать деловой активности. Строительство аэропорта поддержало правительство и Фонд развития территорий.