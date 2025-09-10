Археологи обнаружили в Ярославле дворянскую печать ХVІІІ века

В Ярославле в ходе раскопок во дворе усадьбы купцов Матвеевских в Советском переулке нашли дворянскую печать первой половины – середины ХVІІІ века. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Демидовского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

Исследования во дворе ведет Ярославская археологическая экспедиция под руководством Владимира Праздникова с 2022 года. На обнаруженной печати изображен симметричный вензель-плетенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

«Находка является печатью с типичным псевдогеральдическим сюжетом, однако не совсем "псевдо", поскольку положенный дворянскому гербу шлем, нашлемник в виде классической руки с мечом и намет на печати артикулированы довольно четко. Вещь однозначно дворянская — видно, что заказчик понимал, что заказывает. Но своего жалованного герба или хотя бы самобытного у него, как у 99% дворян того времени, не было»,— рассказал заведующий научной библиотекой ГМЗ «Ростовский кремль», выпускник Демидовского университета Дмитрий Чекмасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

По мнению господина Чекмасова, печать мог потерять бывший собственник участка — надворный советник Александр Алексеев — или арендаторы помещений усадьбы, среди которых в разные времена были помощник надзирателя питейных сборов по губернии, губернский секретарь Егор Алексеев, поручик Владимир Тихменев, купец Егор Котлов, коллежский асессор Андрей Хвощанский и московский купец Алексей Атрыганьев.

Алла Чижова