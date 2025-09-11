В Татарстане 17 детей-иностранцев не смогли пройти языковое тестирование для школ

В Татарстане 17 детей иностранных граждан не смогли пройти тестирование на знание русского языка для зачисления в школы. Всего тестирование проходили 151 ребенок, успешно справились 134 человека. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

В Татарстане 17 детей-иностранцев не прошли языковое тестирование для школ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в Татарстане с апреля по август 2025 года подано 219 заявлений о приеме детей-иностранцев в школы (с 1 апреля действует обязательное языковое тестирование для иностранных детей). Неполный пакет документов предоставили в 44 случаях, недостоверные сведения выявлены в 18 случаях. На тестирование направлены 173 ребенка с полным комплектом документов, еще пятеро на тестирование не явились.

В министерстве отметили, что основными причинами отказов стали отсутствие легализации в России, истечение срока действия документов, подтверждающих законность нахождения на территории страны, а также обращение в школы по адресу, который не закреплен за образовательной организацией.

Больше всего проблем с языковым тестированием возникло у первоклассников — 10 из 17 не справившихся детей. По два ребенка не прошли тестирование в третьем и восьмом классах, по одному — в седьмом, девятом и десятом классах.

Детям, не прошедшим тестирование, рекомендованы курсы русского языка в четырех школах республики. Больше всего направлений — 11 — получила казанская школа № 41. Повторно пройти тестирование дети смогут не ранее чем через три месяца.

По данным Рособрнадзора, по России в целом успешно справились с языковым тестированием только 50% детей-иностранцев.

Анар Зейналов