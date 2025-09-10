На окраине Вильнюса загорелись вагоны с сжиженным газом

На окраине Вильнюса в районе улицы Балтосес Вокес произошел крупный пожар на железнодорожной станции, где выгружают сжиженный газ. Восемь вагонов-цистерн, загорелись, пожар спровоцировал серию взрывов. Из-за опасности распространения огня на газовые резервуары был введен режим ЧС, сообщило Литовское радио и телевидение (LRT) со ссылкой на местные экстренные службы.

По словам представителя Департамента пожарной охраны Донатаса Гурявичюса, пожарные не могут подойти к очагу возгорания из-за продолжающихся взрывов. Локализовать пожар пока не удалось. Тушение приостановлено, поскольку пожарные ждут полного охлаждения цистерн.

При пожаре пострадали два человека, один из них — сотрудник автозаправочной станции, где ведутся погрузки сжиженного газа. Представитель МВД Литвы Владиславас Кондратовичюс назвал вероятной причиной возгорания нарушение условий эксплуатации.

Из-за взрывов транзитный поезд, следовавший в Калининград, был перенаправлен на запасные пути. Власти провели срочную эвакуацию в радиусе 1 км от места пожара, а также рекомендовали жителям, находящимся в радиусе 5 км от ЧП, ограничить пребывание на улице из-за опасного дыма.