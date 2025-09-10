Balenciaga возвращается к парфюмерии

Известный французский модный Дом Balenciaga выпускает коллекцию высокой парфюмерии. Это воссоздание дебютного аромата 1947 года — Le Dix: новые парфюмы выпускаются во флаконах, повторяющих его историческую форму. В линии духов будет несколько: Alongside Le Dix, There is No Comment, Getaria, Twenty Four Seven, To Be Confirmed, Muscara, 100%, Extra, Cristobal and Incense Perfumum. Веяния времени затронули производство — так, в упаковке коллекции отказались от одноразового пластика, а спирт, используемый в формуле духов, получают из органической пшеницы.

