Такер Карлсон: в Израиле знали о подготовке терактов 11 сентября 2001 года

Американский журналист Такер Карлсон в преддверии 24-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года заявил, что израильские шпионы в США знали о планах атаки. Он сказал об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, вышедшем на его YouTube-канале. Господин Карлсон заявил, что готовится выпустить документальный фильм о терактах, и пообещал в нем рассказать всю правду об этом событии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: Elijah Nouvelage / File Photo / Reuters

В трейлере фильма говорится: «Вся официальная версия об 11 сентября — полная ложь… Пора американцам узнать, что же произошло на самом деле». Господин Карлсон также заявил, что на всех, кто сомневается в правительственной версии терактов, набрасываются с критикой.

В интервью господин Карлсон сообщил, что перед терактом в США находилась группа израильтян, представлявшихся студентами, однако на самом деле они были связаны с израильскими спецслужбами. Их задерживали американские власти, но позже отпустили. Он также процитировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что «это хорошо для нас, потому что втянет США в конфликт», в котором Израиль находится много десятилетий. Как заявил при этом господин Карлсон, он не утверждает, что Израиль непосредственно причастен к теракту, а сам он не является ни антисемитом, ни противником Израиля.

Яна Рождественская