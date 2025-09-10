Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Такер Карлсон: в Израиле знали о подготовке терактов 11 сентября 2001 года

Американский журналист Такер Карлсон в преддверии 24-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года заявил, что израильские шпионы в США знали о планах атаки. Он сказал об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, вышедшем на его YouTube-канале. Господин Карлсон заявил, что готовится выпустить документальный фильм о терактах, и пообещал в нем рассказать всю правду об этом событии.

Фото: Elijah Nouvelage / File Photo / Reuters

В трейлере фильма говорится: «Вся официальная версия об 11 сентября — полная ложь… Пора американцам узнать, что же произошло на самом деле». Господин Карлсон также заявил, что на всех, кто сомневается в правительственной версии терактов, набрасываются с критикой.

В интервью господин Карлсон сообщил, что перед терактом в США находилась группа израильтян, представлявшихся студентами, однако на самом деле они были связаны с израильскими спецслужбами. Их задерживали американские власти, но позже отпустили. Он также процитировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что «это хорошо для нас, потому что втянет США в конфликт», в котором Израиль находится много десятилетий. Как заявил при этом господин Карлсон, он не утверждает, что Израиль непосредственно причастен к теракту, а сам он не является ни антисемитом, ни противником Израиля.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Эхо теракта 11 сентября

Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак

Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания

Фото: Chao Soi Cheong / AP

В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека

Фото: Brad Rickerby / Reuters

Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон

Фото: Richard Drew / AP

Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру

Фото: William Kratzke / AP

Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой»

Фото: Jeff Christensen / Reuters

В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом

Фото: Larry Downing / Reuters

В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ

Фото: Jerry Torrens / AP

В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было

Фото: Suzanne Plunkett / AP

«Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик

Фото: Suzanne Plunkett / AP

Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными

Фото: Ray Stubblebine / Reuters

Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год

Фото: Mate Eric J. Tilford / AP

Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль

Фото: Doug Mills / Reuters

Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку

Фото: Mike Segar / Reuters

27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован

Фото: Al Jazeera / AP

7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране

Фото: AP

В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии

Фото: Peter Morgan / Reuters

В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки

Фото: Jim Young / Reuters

Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением

Фото: Eric Thayer / Reuters

В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ)

Фото: Shaun Best / Reuters

На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак

