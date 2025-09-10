Глава Минцифры Татарстана посоветовал скачать Max на фоне проблем с интернетом

Министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин, комментируя отключение звонков в Telegram и WhatsApp, рекомендовал жителям республики скачать мессенджер Max. Об этом господин Хайруллин сообщил в ходе пресс-конференции.

Глава Минцифры Татарстана объяснил, что отключение функции звонков в Telegram и WhatsApp связано с необходимостью защиты пользователей от мошенников и других угроз. Он также уточнил, что решение не имеет отношения к работе мобильного интернета.

«Пользуйтесь российским мессенджером Max. Очень удобно, хорошо все слышно», — заявил Айрат Хайруллин.

Министр также объяснил, что проблемы с интернетом в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани связаны с отключениями вокруг Казанского авиационного завода. При этом господин Хайруллин опровергнул проблемы со звонками в этих районах. Минцифры Татарстана зафиксировали 650 публикаций и жалоб на качество интернета.

Диана Соловьёва