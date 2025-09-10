Экс-гендиректор производителя Superjet 100 возглавил Aurus

Производителя российских автомобилей класса люкс Aurus возглавил Андрей Богинский. Он — бывший гендиректор ПАО «Яковлев», которое отвечает за разработку самолета Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 9 сентября. Теперь господин Богинский возглавляет головное отделение ООО «Аурус» в Елабуге, а также дочернее московское предприятие ООО «Аурус Моторс», которое отвечает за торговлю и сопутствующую деятельность бренда автомобилей класса люкс. С 2022 года руководителем Aurus был Андрей Панков.

Андрей Богинский занимал пост гендиректора ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») и должность замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года. «Ъ» писал, что господин Богинский, вероятно, был уволен по указанию премьер-министра РФ Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации».