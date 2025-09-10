В Башкирии в два раза выросли варианты для подработки работников общепита

За июнь–август этого года в Башкирии количество вариантов подработки работников общепита выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба «Авито подработки». В среднем специалистам предлагали 43 тыс. руб. в месяц. Доход зависит от числа смен и объема выполненной работы.

Продавцов-консультантов в республике этим летом искали на 55% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата при неполной занятости составляла 32,2 тыс. руб. в месяц.

У водителей-экспедиторов количество доступных смен увеличилось на 40%, им предлагали в среднем 87,6 тыс. руб. в месяц.

Самое большое вознаграждение за подработку в летний сезон предлагали во Владивостоке — в среднем 118,5 тыс. руб. в месяц, в Московской области (110,9 тыс. руб. в месяц) и в Брянске (107,5 тыс. руб. в месяц).

Майя Иванова