В Ставрополье пойдет под суд председатель профсоюза за растрату 1 млн рублей

В суд наплавлено уголовное дело в отношении 64-летнего председателя территориальной профсоюзной организации Ставрополя по обвинению в растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что обвиняемый на протяжении двух лет просил неосведомленную сотрудницу бухгалтерии перечислять средства с расчетного счета организации на его личные счета.

Часть полученных средств злоумышленник потратил на личные нужды: оплату счетов в заведениях общественного питания и покупку бытовой техники. Общая сумма ущерба составила около 1 млн руб.

В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд.

