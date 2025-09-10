iPhone теряет вес

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках iPhone Air.

Apple провела накануне, пожалуй, самую плотную презентацию за последние годы: компания представила восемь новинок за полтора часа. Среди них — AirPods Pro 3 с улучшенным шумоподавлением и датчиком пульса, новые Apple Watch во всех трех версиях: Series 11, Ultra 3 и SE 3 и, конечно, обновленная линейка iPhone 17, где даже базовая модель получила технологию ProMotion и защитное покрытие второго поколения.

Но главным анонсом лично я вижу не Pro-версию, а модель Air. Купертиновская команда не просто так отказалась от числового индекса в названии. Таким образом производитель перенес новый для своей продуктовой линейки смартфон в отдельную категорию, как когда-то это случилось с лэптопами MacBook или планшетами iPad. «Air» настолько знакомый и ёмкий термин в потребительской электронике, что уже почти стал именем нарицательным как «ксерокс», «диктофон» или «полароид». Сразу понятно, что «Air» обозначает акцент на легкости и тонкости устройства, даже если это не «яблочный» гаджет. Одновременно с этим новинка не является заменой Pro и даже не считается «младшим братом» 17-й версии. Это новый класс устройств, где ставка делается не на экстремальных характеристиках или количестве камер, а на стиле, автономности и особом опыте использования.

Я вижу iPhone Air как приоритет дизайна, попытку разместить максимум флагманских технологий в минималистичном корпусе. У новинки рекордная для «яблочных» смартфонов толщина: 5,6 мм. Корпус сделан из переработанного титана, экран с диагональю 6,5 дюймов с частотой до 120 герц и яркостью 3000 нит. Камеры здесь проще, чем в версии 17 Pro, — единственный 48 МП модуль с поддержкой вычислительной фотографии и обновленным фотонным движком. Плюс есть любопытные функции вроде Dual Capture, когда можно записывать видео сразу и на фронталку, и на основную камеру. За качество снимков в новинках Apple, честно, переживаю меньше всего. А вот батарейка, особенно в тонком корпусе до первых тестов слегка беспокоит. Создатели обещают до 27 часов воспроизведения видео, что на словах впечатляюще, осталось дождаться испытаний модели.

