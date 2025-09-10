Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о технических особенностях новых уникальных часов бренда.

Фото: Greubel Forsey

Во многих СМИ лет, наверное, десять назад громко прошла новость о том, что была конфискована партия часов стоимостью более $1 млн. Часовое сообщество тогда очень веселилось, потому что был назван бренд этих часов — Greubel Forsey. Для этого бренда «партия» за $1 млн — это двое часов, и то не любых. И такое ценообразование — не просто какая-то маркетинговая история. Речь идет об очень сложных, редких, созданных одними из величайших часовщиков современности предметах. Робер Гребель и Стивен Форси стоят как за проектами собственного бренда, так и за многими громкими проектами в часовой индустрии, которыми они занимались в Renaud & Papi.

В начале сентября мастера представляют новую, конечно, снова дорогую модель. QP Balancier от Greubel Forsey — это самый чистый в дизайне и интуитивно понятный вечный календарь, объединяющий управление 12 функциями и индикациями в одной заводной головке, без дополнительных кнопок, без необходимости запоминать положения заводной головки, следовательно, и без риска повредить механизм в любой момент. Благодаря запатентованному механическому компьютеру и многочисленным системам безопасности он мгновенно корректируется в любом направлении, мгновенно перезапускается после месяцев простоя и остается корректно запрограммированным до 2100 года. В 2100-м потомкам владельца нужно будет обратиться в авторизованный сервис. Часы выпущены в 22 экземплярах в белом золоте.

Анна Минакова