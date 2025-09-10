В Москве завершили реставрацию Театра Олега Табакова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации здания Московского театр Олега Табакова. Первый спектакль в историческом здании на Чистых прудах пройдет уже 1 октября, отметил господин Собянин.

По его словам, в ходе реставрационных работ в здании укрепили конструкции, заменили все инженерные системы и установили современное сценическое оборудование.

Ранее господин Собянин сообщал, что в театре специалисты воссоздал лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку. Он пояснял: покраски потолков во время ремонтов в здании старше 100 лет привели к тому, что исходный рисунок лепнины стал почти неразличим.

Театр Олега Табакова занимает подвал и первый этаж дома на ул. Чаплыгина, построенного в 1900 году. Реставрация в здании шла с марта 2023 года.

Полина Мотызлевская