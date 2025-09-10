Назначен и.о главы градостроительного управления Липецкой области

В Липецкой области сменился руководитель регионального управления градостроительства. Согласно данным ЕГРЮЛ, пост главы ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» покинула Виктория Катасонова, занимавшая эту должность на протяжении последних нескольких лет: с мая 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. главы управления градостроительства стала Виктория Каверина

5 сентября обязанности руководителя начала исполнять Виктория Каверина, ранее возглавлявшая отдел градостроительной документации в этом же управлении. Более ранних сведений о ее профессиональной деятельности в открытых источниках не приводится.

В 2020–2021 годах Виктория Катасонова работала на посту руководителя департамента градостроительства и архитектуры Липецка. За это время были инициированы несколько значимых для города процессов. Так, в пресс-службе мэрии в 2021 году подчеркивали, что при ее «непосредственном участии» стартовала разработка нового генерального плана, а также работа по согласованию паспортов архитектурно-градостроительного облика.

Анна Швечикова