Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Анохиным

Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, основное внимание стороны уделили мерам поддержки участников СВО и социально-экономической ситуации в регионе.

Президент подчеркнул, что внимание к участникам военной операции должно быть постоянным и восприниматься не как «модное направление», а как долг перед защитниками государства. Также значимое внимание собеседники уделили сотрудничеству Смоленской области с Белоруссией. По словам губернатора, 67% товарооборота региона приходится на эту страну, развиваются совместные проекты в машиностроении и других отраслях. Смоленск становится координационным центром Союзного государства, добавил он.

Владимир Путин поддержал инициативу провести в Смоленской области в 2026 году форум регионов России и Белоруссии.